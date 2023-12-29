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В 2023 году в Самарской области создан 701 школьный спортивный клуб

29 декабря 2023 20:26
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В 2023 году в Самарской области создан 701 школьный спортивный клуб

Как идет развитие детского спорта в Самарской области, обсудили на общественном совете одноименного проекта партии "Единая Россия". 

Общественники отметили, что в этом году физкультура и спорт в губернии успешно развивались, активно шло строительство новых спортивных объектов.

По словам координатора партийного проекта в Самарской области Романа Балтера, в прошлом году всего три субъекта РФ получили финансирование на строительство модульных спортсооружений по проекту "Детский спорт", в том числе Самарская область. Модульный спорткомплекс откроется в ближайшее время в Ленинском районе Самары.

За четыре года по проекту капитально отремонтированы 14 спортивных залов в селах губернии.

Юноши и девушки активно занимаются спортом. Ребята организуют школьные лиги и спортклубы. В 2023 году создан 701 школьный спортивный клуб. В них занимаются 161 053 школьника Самарской области.

Особую популярность среди ребят приобрел турнир "Лето с футбольным мячом" (0+). Участниками и гостями соревнований в городах и районах стали более 32 тысяч человек

Были намечены планы проекта "Детский спорт" на следующий год. В частности, произойдет модернизация школьных спортзалов, увеличится количество "умных" спортплощадок, ФОКОТов и многое другое.

Председатель реготделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Елена Маркелова предложила приглашать юных спортсменов с ОВЗ на соревнования по профильным видам спорта с показательными выступлениями, пишет Сова.

Новые спортивные проекты в этом направлении уже реализованы в селе Пискалы.

А президент Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко предложил возродить в Самарской области некогда популярный международный футбольный турнир "Волжские ворота" (0+).

Как отмечают специалисты, он нацелен на раскрытие потенциала молодых игроков и в свое время был богат на яркие имена. Ребята, приезжавшие ранее в Самару, играют теперь на самом высоком уровне.

По словам Марушко, в соревнованиях планируют участвовать футболисты из Белоруссии и Казахстана.
 

- Это может придать новый импульс для развития профессионального футбола в регионе, - отметил Сергей Марушко.

 

Недавно Самарская область была признана лучшим регионом по развитию мини-гольфа.

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