У России будет медаль на Олимпиаде в Париже.

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Российские спортсмены все-таки не уедут с парижской Олимпиады без наград. Это стало ясно после того, как в полуфинале женских парных состязаний 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер в двух сетах переиграли испанский дуэт в составе Сары Соррибес Тормо и Кристины Букши, обеспечив себе минимум серебро. В воскресном финале соперницами россиянок будут итальянки — Сара Эррани и Джасмин Паолини, которые выступают вместе не первый сезон, выиграли вместе три титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и в этом году дошли до финала Roland Garros, пишет Коммерсантъ.