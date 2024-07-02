Спортсменка из Самарской области - победительница чемпионата России по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл-парк

139

В Казани в экстрим-парке "Урам" прошли чемпионат России и всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл-парк.



В числе участников была Екатерина Круглова из Самарской области - действующая чемпионка России, участница Олимпийских игр. Она не уступила соперницам место на высшей ступени пьедестала. Екатерина опередила Елену Малышеву из Московской области и Анастасию Теребову из Санкт-Петербурга. Другая представительница сборной Самарской области Дарья Ризаева стала 4-й.



Конкуренция растет, все прогрессируют. Очень сложно, на самом деле, удерживать первую позицию. Каждый раз сложнее, соперники знают, куда тянутся, а я не знаю. Пара элементов в этот раз не получилась, так бы еще сильнее была попытка. В целом, я очень рада, что я преодолела свои внутренние страхи, наработала программу и смогла очень хорошо выступить, - рассказала Екатерина Круглова пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

Фото: минспорта СО