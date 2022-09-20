Сотрудники СУ СК приняли участие в футбольном турнире памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в футбольном турнире памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, организованном региональным Министерством спорта и Самарской областной федерацией футбола.

В соревнованиях, прошедших 17 сентября 2022 года на территории стадиона «Металлург», приняли участие 12 команд, состоящих из представителей правоохранительных, силовых структур, органов исполнительной власти, а также судейского сообщества. Целью проведения турнира явилось увековечивание памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В рамках проведения соревнований сотрудники следственного управления провели матчи с представителями прокуратуры и таможни региона.

Участники соревнование не только почтили память погибших сотрудников, но и отдали дань уважения ветеранам силовых структур. По итогам турнира победителям и призерам были вручены кубки и памятные медали.