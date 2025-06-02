Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»

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В Санкт-Петербурге завершился III межрегиональный турнир по хоккею среди команд военнослужащих и ветеранов боевых действий «Парни из стали».

Состоялись соревнования по хоккею, по следж-хоккею и по фиджитал-хоккею.

Сборная Самарской области была представлена двумя командами: «Лада-следж» и «ЦСК ВВС-следж», командированными подведомственным учреждением минспорта ГБУ СО «ЦАФКАС».

Наши команды провели совместную тренировку со «Звездой» из Санкт-Петербурга и приняли участие в фиджитал-турнире, а затем сыграли в гала-матче по следж-хоккею.

Игры состояли из двух таймов по 15 минут. «Звезда» в обеих встречах добилась побед, а матч между «Ладой-следж» и «ЦСК ВВС-следж» получился бескомпромиссным и закончился серией буллитов. 1:0 - преимущество в этот раз на стороне самарцев.