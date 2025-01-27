Самарцев приглашают на массовые соревнования по конькобежному спорту

115

В субботу, 1 февраля, в Самаре на площади Куйбышева состоится массовое физкультурное мероприятие «Лед надежды нашей» , где любой желающий сможет бесплатно попробовать свои силы в забеге на коньках.

Дистанция: 20-30 метров (на любых коньках)

Время начала стартов: 11:00

Регистрация по ссылке: docs.google.com/forms/d/e/...

Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится Федерацией конькобежного спорта Самарской области, Департаментом физической культуры и спорта Самары и Организационным центром спортивных мероприятий при поддержке Минспорта России, Федеральной дирекции спортмероприятий и Союза конькобежцев России.

Фото: Минспорта региона