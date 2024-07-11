Самарский велогонщик выиграл три заезда на всероссийских соревнованиях

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В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплинах маунтинбайка: кросс-кантри, кросс-кантри короткий круг, гонка в гору. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 10 регионов РФ.

Победители и призеры определялись в возрастных категориях 13-14 лет, 15-16 и среди взрослых.



У мужчин лучшие результаты на всех трех дистанциях показал представитель сборной Самарской области и СШОР №7 имени В.П. Петрова Максим Гоголев.



Среди женщин Елена Гоголева из Самарской области заняла 3-е место в гонке в гору.

Фото: минспорта СО