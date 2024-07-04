Самарские дзюдоисты выступили в Челябинске

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В Челябинске завершился второй этап Russian Judo Tour – международного турнира по дзюдо



За медали и солидный призовой фонд боролись 350 спортсменов из 34 регионов России, из Казахстана, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Сербии и Греции. Представители Самарской области выиграли на турнире три медали.



Победительница всех ключевых стартов российского календаря в категории свыше 78 кг Мария Иванова боролась в финале с призером турнира мировой серии Дарьей Владимировой. Схватка завершилась тактической победой по «шидо» самарской спортсменки, воспитанницы тренера Ирины Заблудиной.



- На соревнованиях всегда есть ошибки, но я прикладываю все усилия, чтобы их исправлять и становиться еще сильнее, – подвела итоги Мария Иванова. – Самое главное в нашем деле – это воля к победе, а если еще и трибуны подбадривают, то вообще нет ничего невозможного.



Бронзовым призером в этой категории стала Альфия Дашкина, воспитанница тренера Сергея Герасимова, которая по «шидо» обыграла Ольгу Михееву.



В весовой категории 63 кг третью ступень заняла призер чемпионата России Стефания Власова, которая смогла бросить Маргариту Вергунову на «ваза-ари» и выполнить удержание.



В шаге от медали остановилась тольяттинская спортсменка, воспитанница Олеси Владыкиной Вита Майданик. В весовой категории 57 кг она показала пятый результат.