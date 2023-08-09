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Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника

9 августа 2023 15:46
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Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника

12 августа в Самарской области на территории всех муниципальных образований пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. В России на протяжении 84 лет главный спортивный праздник отмечают каждую вторую субботу августа. В этом году он приурочен к 100-летию Министерства спорта Российской Федерации, а также Году педагога и наставника. Центральной площадкой празднования станет вторая очередь самарской набережной реки Волги. Старт основной программы будет дан в 16:00.

На центральной сцене у бассейна ЦСКА пройдут выступления спортивных клубов и федераций, профессиональных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов. В 16:00 на медиа экранах сцены начнется онлайн-трансляция матча Российской Премьер-Лиги между командами «Локомотив» и «Крылья Советов».

Областное министерство спорта совместно с администрацией городского округа Самара выставят аллею спортивных школ и организаций, где представители учреждений расскажут о достижениях своих воспитанников. Спортсмены филиала ЦСКА проведут показательные выступления по культивируемым видам спорта и организуют работу тематической выставки по парашютному спорту. В пляжной зоне набережной пройдут бесплатные занятия по различным видам спорта. Жители и гости Самары смогут помериться силами в открытых турнирах, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться в 3D-фотозонах. В рамках фестиваля борьбы «Новая высота» состоятся финальные схватки.

Будет организована спортигра «Готов к труду и обороне - ПобеДА будет Za нами!», акции «Сто лет в движении», по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!», по плетению маскировочных сетей в поддержку солдат-участников СВО, будет работать выставка военных артефактов и пройдут мастер-классы по сборке и разборке автоматов АК-74.

Желающие смогут протестировать свой организм и получить консультации специалиста по здоровому образу жизни. С 17:00 начнут работу интерактивные площадки. Самых юных гостей праздника будут ждать прыжковые батуты и детские спортивные площадки. Также поклонников здорового образа жизни приглашают внести свой вклад в защиту экологии и принять участие в тематическом флешмобе «100 лет минспорту России», собрав картину из пластмассовых крышек.

В рамках празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации состоятся «БАТТЛ ГТО» и акция «Сто лет в движении».
Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организует работу информационно-методического центра, где любой желающий сможет зарегистрироваться в электронной базе комплекса ГТО и выполнить в тестовом режиме ряд нормативов.

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника станет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях: 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров.

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