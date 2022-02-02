Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Матвей Пересторонин завоевал золотую медаль Первенства мира в одноместных санях

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В Германии завершилось Первенство мира по санному спорту среди юниоров. Лучшие саночники планеты разыграли медали в одноместных санях, двойках и смешанных командах.

Рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара Матвей Пересторонин завоевал золотую медаль Первенства мира в одноместных санях. «Серебро» у Флориана Мюллера из Германии, на третью ступень пьедестала почета поднялся американец Мэтью Грейнер с итоговым временем 1.53,213.

В смешанных командах Матвей Пересторонин вместе с Софией Мазур, Михаилом Карнауховым и Юрием Чирвой завоевали серебряные медали, уступив лишь команде из Германии. Третье место у латвийских саночников.

"Очень доволен результатом, эмоции зашкаливают", – рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара Матвей Пересторонин.

Фото: ЦСКА/Самара