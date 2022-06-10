Россиянка Александрова одержала победу на WTA Хертогенбосх менее чем за час

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В пятницу на теннисном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился матч 1/4 финала, в котором российская спортсменка Екатерина Александрова встречалась с американкой Кэти Макнэлли. Россиянка одержала разгромную победу, отдав всего один гейм (6:0, 6:1).

Впереди поклонников тенниса ждет российский полуфинал соревнований в Нидерландах, в котором Александрова встретится с 24-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой. Следить за этим и другими противостояниями на WTA Хертогенбосх можно в приложении 1хбет на айфон.

Александрова и Макнэлли ранее однажды встречались между собой на Открытом чемпионате США 2020 года. Американка одержала волевую победу в том напряженном трехсетовом поединке (4:6, 6:3, 7:6).

В этот раз Екатерине удалось взять эффектный реванш, выиграв матч всего за 44 минуты. Россиянка совершила семь эйсов, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять брейк-поинтов из шести. В активе представительницы США одна подача навылет при одной двойной ошибке и ноль реализованных брейк-поинтов.

Вероника Кудерметова, соперница Александровой по полуфиналу, на предыдущей стадии одолела 17-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии. Встреча продлилась два сета – 6:4, 6:2.