Российскую сборную на Олимпиаду будет сопровождать один священник

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования.
Сегодня в честь 100-летия пожарного поезда в Самаре установлена мемориальная доска
«Огненная дуга» – это концептуальный военный музей, представляющий особую ценность для будущих поколений, место, где можно с пользой провести время и отдохнуть всей семьей.
В  селе Борское запустят новый туристический объект – музей-панорама «Огненная дуга»
Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.
В регионе расширена программа диспансеризации для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию
На Форуме выступили Президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Дмитрий Азаров принял участие в работе форума, посвящённого научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси
Полным ходом идут работы первого этапа благоустройства сквера по ул. Красноармейская.
В Камышле благоустраивают новые места для отдыха и досуга жителей
За время акции вакцинацию против коронавируса прошли около 22 тысяч человек.  
В Тольятти подвели первые итоги акции «Здоровью – ДА»
Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно.
Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  
Поскольку это животное ассоциируется с Россией.
Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.91
0.19
EUR 86.41
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Российскую сборную на Олимпиаду будет сопровождать один священник

1 июля 2021 15:10
128
"Раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе."

Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев сопроводит спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил в четверг, 1 июля, председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), передают "Известия".

Отмечается, что Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви (РПЦ) из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.

«Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились», — рассказал Митрофан (Баданин) «РИА Новости» после молебна олимпийской сборной.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.

 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Теги: олимпиада Российская сборная священик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Федерация велоспорта России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Токио.
30 июня 2021, 18:18
Самарская велосипедистка вошла в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио
Федерация велоспорта России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Токио. Спорт
403
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
29 июня 2021, 13:25
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники показали блестящие результаты, завоевав три золотые медали и одну серебряную. Образование
399
Федерация фехтования России утвердила состав сборной команды на участие в Олимпийских играх в Токио.
22 июня 2021, 14:31
Четверо самарских фехтовальщиков едут на Олимпиаду
Федерация фехтования России утвердила состав сборной команды на участие в Олимпийских играх в Токио. Спорт
582
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
338
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
230
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
206
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
203
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
462
Весь список