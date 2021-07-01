Российскую сборную на Олимпиаду будет сопровождать один священник

128

Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев сопроводит спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил в четверг, 1 июля, председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), передают "Известия".

Отмечается, что Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви (РПЦ) из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.

«Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились», — рассказал Митрофан (Баданин) «РИА Новости» после молебна олимпийской сборной.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф