Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждены уголовные дела в отношении доцента кафедры и нескольких студентов.
Доцент тольяттинского вуза получала от студентов деньги за "хорошие оценки"
Представители индустрии моды представят свою продукцию в Самаре с 25 по 27 августа 2023 года на базе ТК «Гудок».
На участие в фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
26 августа в Самаре пройдет финальный этап регионального турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». 
Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» выходит на финишную прямую
Популярный итальянский артист был хорошо знаком и любим поклонниками в России.
Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет
На почтовой марке изображен портрет Евгения Николаевича на фоне плато Путорана и медаль «Золотая Звезда».
В Самаре состоялось гашение почтовой марки, посвященной генералу армии Евгению Зиничеву из серии «Герои Российской Федерации»
Активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» стали участниками и организаторами праздничных мероприятий в областной столице.
От ленточек в цветах российского флага до больших полотнищ триколора: в Самаре отметили День государственного флага России
Делегация Самарской области представила вышитую карту региона на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия».
Самарские ремесленники вновь стали участниками проекта «Вышитая карта России»
Он признал свою причастность к поджогу помещения.
Задержан один из поджигателей магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли девушка и мужчина
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.14
0.74
EUR 102.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» выходит на финишную прямую

22 августа 2023 20:08
87
26 августа в Самаре пройдет финальный этап регионального турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». 

26 августа в Самаре на тренировочных площадках «Восток» и «Энергия» (ул. Демократическая, 57а, 57б) пройдет финальный этап регионального турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В этом году в соревнованиях принимают участие мальчики и девочки двух возрастных категорий: 9-11 лет и 12-14 лет.

Турнир проводится в три этапа. Первый этап проходил в городских округах и муниципальных районах. Второй этап состоял из групповых и зональных соревнований. В нем сыграли 96 команд. Третий - финальный. В нем сразятся команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях второго этапа в каждой возрастной группе. Подробнее о финалистах - в карточках.

Проект «Лето с футбольным мячом» реализуется на территории Самарской области с 2009 года по инициативе заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова. Одной из главных целей проекта является организация физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время.

 

Фото:  минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
22 августа 2023  16:59
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
195
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
953
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
223
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
250
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
22 августа 2023  10:59
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
282
Весь список