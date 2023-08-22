Региональный турнир «Лето с футбольным мячом» выходит на финишную прямую

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26 августа в Самаре на тренировочных площадках «Восток» и «Энергия» (ул. Демократическая, 57а, 57б) пройдет финальный этап регионального турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В этом году в соревнованиях принимают участие мальчики и девочки двух возрастных категорий: 9-11 лет и 12-14 лет.



Турнир проводится в три этапа. Первый этап проходил в городских округах и муниципальных районах. Второй этап состоял из групповых и зональных соревнований. В нем сыграли 96 команд. Третий - финальный. В нем сразятся команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях второго этапа в каждой возрастной группе. Подробнее о финалистах - в карточках.



Проект «Лето с футбольным мячом» реализуется на территории Самарской области с 2009 года по инициативе заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова. Одной из главных целей проекта является организация физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время.

Фото: минспорта СО