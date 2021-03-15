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В субботу 13 марта в спортивном комплексе «Акробат» прошёл чемпионат и первенство Тольятти по Косики каратэ.

- Этот турнир стал первым в ряду отборочных соревнований для формирования сборной команды Самарской области на участие в Открытом Кубке России и других всероссийских турнирах, и несомненно, ситуация с коронавирусом внесла значительные корректировки в календарь соревнований, - рассказал президент Федерации Косики каратэ Самарской области Виктор Никонов.

Конечно, и эти соревнования прошли с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Бойцы Косики каратэ – крепкие и азартные ребята, но они не лишены чувства юмора. «У нас самая лучшая в единоборствах защита от коронавируса!» — шутили они, надевая перед боем защитный шлем, кирасу, накладки на руки и щитки на ноги.

Под сводами спортивного комплекса Акробат собрался достаточно представительный состав из 160 молодых спортсменов. В различных соревновательных дисциплинах продемонстрировали прекрасную технику бойцы из Тольятти, Жигулёвска и поселений Ставропольского района, а также приглашённые команды молодых спортсменов из спортивных клубов кикбоксинга, тхэквондо и тайского бокса.

На торжественном открытии с напутственными речами к участникам соревнований обратились: председатель Союза десантников и подразделений специального назначения Самарской области Николай Сорокин; члены правления организации Андрей Шубенин и Михаил Селиверстов. Почётные гости в своих речах подчеркнули большую роль спортивных единоборств, таких как Косики каратэ в физическом и духовном развитии молодого поколения, выделив основные концепции Косики каратэ – дисциплина уважение и любовь к Отчизне. «Такие бойцы нужны воздушно-десантным войскам!» - отметил ветеран ВДВ Андрей Шубенин.

Всего на турнире было разыграно 44 комплекта медалей. Необходимо отметить, что чемпионат и первенство г. о. Тольятти по Косики каратэ традиционно прошёл при поддержке Управления физкультуры и спорта администрации г. о. Тольятти и Центра физкультуры и спорта г. о. Тольятти.