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Первым соревнованием сезона в кистевой тяге гири стал Открытый Кубок Тольятти в абсолютной категории

23 марта 2021 12:54
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Первым соревнованием сезона в кистевой тяге гири стал Открытый Кубок Тольятти в абсолютной категории

По сложившейся традиции, первым соревнованием сезона в кистевой тяге гири стал Открытый Кубок г. о. Тольятти в абсолютной категории. Он прошел в воскресенье, 21 марта в новом фитнес-клубе «Фитнес в Квадрате» на ул. Фрунзе, 14Б. Организатором турнира выступила СРООСО «Спортивная организация кистевой тяги гири».

            Кистевую тягу гири нельзя отнести к массовому виду спорта. Не каждый тяжелоатлет или пауэрлифтер сможет так же легко работать кистью, поднимая гирю на дужку подошвой вверх, как это делают мастера-гиревики. На этот раз померяться силами изъявили желание 15 атлетов, причем, половина из них были из Сызрани, в том числе, четыре девушки, разыгравшие медали в номинациях гири 16 кг и 24 кг. В обеих номинациях первенствовала Екатерина Суркова. Гирю массой 16 кг она приподняла 380 раз (!), а с 24-килограммовой справилась 236 раз. Ее подруги Юлия Петровций и Анастасия Воробьева поделили между собой вторые и третьи места.

            В мужских номинациях победы одержали тольяттинские спортсмены. Основатель данного вида спорта Сергей Федоров успешно справился с самым массивным снарядом весом 44 кг – 126 подъемов! Всего 13 баллов уступил ему Сергей Воркунов. Третьим стал сызранец Александр Егольников - 46 подъемов. Воркунов реабилитировался на помосте, подняв 286 раз гирю весом 32 кг и став обладателем победного кубка. Второе место занял Егольников – 253 балла, а третье – гость из г. Верхнеуральска Челябинской области Евгений Сергалеев - 240 подъемов. Сергалеев, как и Екатерина Суркова, сумел выполнить мастерский норматив, набрав весомую сумму баллов – 321 с гирей 28 кг. При этом уступил всего 5 баллов тольяттинскому мастеру Алексею Бикметову. Третье место в этой номинации досталось молодому атлету из Сызрани Максиму Барканову - 230 подъемов.

Организаторы и участники выразили благодарность за оказанную помощь в проведении Кубка генеральному директору группы компаний «Аква-Стиль» Сергею Аввакумову и директору ФК «Фитнес в Квадрате» Олегу Фролову, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».

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