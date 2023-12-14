Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области

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В соревнованиях примут участие 34 команды.

В ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти с 15 по 17 декабря 2023 года пройдет 1‑й этап Кубка России по синхронному катанию на коньках — Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья». Самарскую область будут представлять 6 команд во всех разрядах — 3 самарские («Гэлакси», «Волга Айс», «Твинкл Айс») и 3 тольяттинские («Ангелы», «Эдельвейс», «Жемчужина»). А всего в соревнованиях участие примут 34 команды — более 500 спортсменов из разных городов страны.

Всех желающих приглашают поболеть за спортсменов. Вход свободный, пишет СитиТраффик.

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