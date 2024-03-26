На Зимних игр паралимпийцев прошли соревнования по керлингу на колясках

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С 18 по 26 марта в Южно-Сахалинске проходили соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар в рамках Зимних игр паралимпийцев.



В соревнованиях принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края, Московской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской и Самарской области.



На первом этапе соревнований команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Команда Самарская область-1 (Лада Зиновьева, Василий Петин) стала третьей в подгруппе 1, Самарская область-2 (Алена Лебедева, Игорь Ружейников) заняла первое место в подгруппе 2. Обе команды вышли в плей-офф.



Команда Самарская область-1 выбыла на стадии четвертьфинала, а Самарская область-2 вмешалась в борьбу за медали.



Победителями и призерами Зимних игр паралимпийцев стали:

Санкт-Петербург-1 (Карпушина/Любимцев)

Москва-3 (Гамаюнова/Мещеряков)

Самарская область-2 (Лебедева/Ружейников)

Фото: минспорта СО