Я нашел ошибку
Главные новости:
Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле.
Крымчане подарили жителям губернии символ единства и нерушимой дружбы - саженец крымской сосны
Выделяют 3 стадии заболевания.
Главный врач Самарского наркодиспансера рассказал о признаках алкоголизма
Сборная  Самарской области - призёр соревнований.
На Зимних игр паралимпийцев прошли соревнования по керлингу на колясках
Сегодня в школе №102 прошёл единый государственный экзамен по русскому языку, его сдали 24 выпускника. 
В регионе стартовал досрочный период ЕГЭ
С середины марта откачали 9 917 кубометров, в том числе за прошедшие сутки 1 864 кубометра талой воды.
В Самаре активизированы работы по откачке талой и дождевой воды
В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».
В библиотеках Самары проходит неделя детской книги
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.
В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.
В Самаре 27 марта до +4°С. На дорогах местами гололедица, снежная каша
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На Зимних игр паралимпийцев прошли соревнования по керлингу на колясках

26 марта 2024 17:34
95
Сборная  Самарской области - призёр соревнований.

 С 18 по 26 марта в Южно-Сахалинске проходили соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар в рамках Зимних игр паралимпийцев.

В соревнованиях принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края, Московской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской и Самарской области.

На первом этапе соревнований команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Команда Самарская область-1 (Лада Зиновьева, Василий Петин) стала третьей в подгруппе 1, Самарская область-2 (Алена Лебедева, Игорь Ружейников) заняла первое место в подгруппе 2. Обе команды вышли в плей-офф.

Команда Самарская область-1 выбыла на стадии четвертьфинала, а Самарская область-2 вмешалась в борьбу за медали.

Победителями и призерами Зимних игр паралимпийцев стали:
 Санкт-Петербург-1 (Карпушина/Любимцев)
 Москва-3 (Гамаюнова/Мещеряков)
 Самарская область-2 (Лебедева/Ружейников)

 

Фото:   минспорта СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
215
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
189
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
212
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1195
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
860
Весь список