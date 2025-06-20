На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ», который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Молодые специалисты организаций и предприятий Самарской области показали технику, выносливость и ловкость.
В эстафете приняли участие 6 команд крупных региональных компаний:
• АО «Авиакор - авиационный завод»
• АО «Автоваз»
• АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»
• ООО «Газпром трансгаз Самара»
• ПАО «Куйбышевазот»
• ПАО «ОДК-Кузнецов»