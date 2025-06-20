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На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ», который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодые специалисты организаций и предприятий Самарской области показали технику, выносливость и ловкость.

В эстафете приняли участие 6 команд крупных региональных компаний:

• АО «Авиакор - авиационный завод»

• АО «Автоваз»

• АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»

• ООО «Газпром трансгаз Самара»

• ПАО «Куйбышевазот»

• ПАО «ОДК-Кузнецов»