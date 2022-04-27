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На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу

27 апреля 2022 14:42
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 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.

В Красноярске завершились XХI молодежные Дельфийские игры России. Делегация Самарской области одержала уверенную победу!

 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.

Министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш поздравила команду области с успешным выступлением на Дельфийских играх:

"Очень хочется поздравить и пожелать дальнейших творческих успехов всем, кто получил золотые медали, серебро, бронзу и тех, кто был отмечен дипломами. Благодаря вам творческое сообщество Самары развивается, растет и надеется на лучшее. Я очень рада, что в этом году Самара третья в командном зачете на Дельфийских играх. Я уверена, что наши молодые творческие ребята в самых разных направлениях - от фотографии, кулинарного искусства до классической гитары, аккордеона и домры покажут себя еще много раз - и на площадках Самарской области и далеко за её пределами".

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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