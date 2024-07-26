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На берегу реки Самара в селе Богатое прошел фестиваль "Золотые пески - Богатое"

26 июля 2024 14:49
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Участники фестиваля - 19 футбольных и 118 волейбольных команд, а также 66 команд в дисциплине микст, всего более 500 человек из Самарской, Саратовской и Оренбургской области.

На спортивных площадках на берегу реки Самара в селе Богатое прошел ежегодный областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое" имени Николая Ахатчикова. Соревнования проводятся с 2008 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Участники фестиваля - 19 футбольных и 118 волейбольных команд, а также 66 команд в дисциплине микст, всего более 500 человек из Самарской, Саратовской и Оренбургской области.

Публикуем список победителей и призеров соревнований 

 Пляжный волейбол

Мужчины, женщины
 Александр Быков, Артем Сарайкин;
 Глеб Скрылев, Сергей Краснов;
 Магомед Магомедов, Алексей Зорин.
 Виктория Смольская, Елизавета Сюсюра;
 Дарья Чудиновских, Дарья Павлова;
 Екатерина Матыцына, Юлия Карханина.
 Артем Сарайкин, Дарья Чудиновских;
 Артем Жилин, Анастасия Мартюшева;
 Максим Оборнев, Екатерина Оборнева.

Ветераны
 Сергей Сизяков, Александр Суворов;
 Юрий Балбуцкий, Роман Лешкович;
 Вадим Лебедев, Андрей Симаков.
 Наталья Хабибуллина, Мира Родионова;
 Ирина Храмова, Галина Балбуцкая;
 Лариса Метелкина, Екатерина Зенина.
 Андрей Родионов, Мира Родионова;
 Сергей Алимов, Наталья Шепченко;
 Юрий Балбуцкий, Галина Балбуцкая.

Юниоры
 Евгений Беглов, Илья Топчиев;
 Арсений Козлов, Артем Жилин;
 Юрий Захаров, Андрей Кашкаров.
 Руфина Мавзютова, Елена Изаак;
 Арина Айвазян, Полина Кутылина;
 Карина Литвинова, Александра Дребнева.
 Никита Пипец, Полина Кутылина;
 Юрий Захаров, Ангелина Селеверстова;
 Анатолий Неведров, Лидия Кривопалова.

 Пляжный футбол

Мужчины
 Рыбаки (Самара);
 Луначарский (Ставропольский район);
 Спарта (Курманаевка, Оренбургская область).

Женщины
 Бузулукчанка-3 (Бузулук, Оренбургская область);
 Светлетик (Самара);
 Звездочки (Ивантеевка, Саратовская область).

Ветераны
 Звезда (Ивантеевка, Саратовская область);
 Луначарский (Ставропольский район);
 Восход (Богатое).

Юниоры
 Кристалл (Богатое);
 Луч (Беловка, Богатовский район).

 

Фото:   минспорта СО

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