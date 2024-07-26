На берегу реки Самара в селе Богатое прошел фестиваль "Золотые пески - Богатое"

На спортивных площадках на берегу реки Самара в селе Богатое прошел ежегодный областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое" имени Николая Ахатчикова. Соревнования проводятся с 2008 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Участники фестиваля - 19 футбольных и 118 волейбольных команд, а также 66 команд в дисциплине микст, всего более 500 человек из Самарской, Саратовской и Оренбургской области.
Публикуем список победителей и призеров соревнований
Пляжный волейбол
Мужчины, женщины
Александр Быков, Артем Сарайкин;
Глеб Скрылев, Сергей Краснов;
Магомед Магомедов, Алексей Зорин.
Виктория Смольская, Елизавета Сюсюра;
Дарья Чудиновских, Дарья Павлова;
Екатерина Матыцына, Юлия Карханина.
Артем Сарайкин, Дарья Чудиновских;
Артем Жилин, Анастасия Мартюшева;
Максим Оборнев, Екатерина Оборнева.
Ветераны
Сергей Сизяков, Александр Суворов;
Юрий Балбуцкий, Роман Лешкович;
Вадим Лебедев, Андрей Симаков.
Наталья Хабибуллина, Мира Родионова;
Ирина Храмова, Галина Балбуцкая;
Лариса Метелкина, Екатерина Зенина.
Андрей Родионов, Мира Родионова;
Сергей Алимов, Наталья Шепченко;
Юрий Балбуцкий, Галина Балбуцкая.
Юниоры
Евгений Беглов, Илья Топчиев;
Арсений Козлов, Артем Жилин;
Юрий Захаров, Андрей Кашкаров.
Руфина Мавзютова, Елена Изаак;
Арина Айвазян, Полина Кутылина;
Карина Литвинова, Александра Дребнева.
Никита Пипец, Полина Кутылина;
Юрий Захаров, Ангелина Селеверстова;
Анатолий Неведров, Лидия Кривопалова.
Пляжный футбол
Мужчины
Рыбаки (Самара);
Луначарский (Ставропольский район);
Спарта (Курманаевка, Оренбургская область).
Женщины
Бузулукчанка-3 (Бузулук, Оренбургская область);
Светлетик (Самара);
Звездочки (Ивантеевка, Саратовская область).
Ветераны
Звезда (Ивантеевка, Саратовская область);
Луначарский (Ставропольский район);
Восход (Богатое).
Юниоры
Кристалл (Богатое);
Луч (Беловка, Богатовский район).
Фото: минспорта СО