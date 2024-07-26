На берегу реки Самара в селе Богатое прошел фестиваль "Золотые пески - Богатое"

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На спортивных площадках на берегу реки Самара в селе Богатое прошел ежегодный областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое" имени Николая Ахатчикова. Соревнования проводятся с 2008 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".



Участники фестиваля - 19 футбольных и 118 волейбольных команд, а также 66 команд в дисциплине микст, всего более 500 человек из Самарской, Саратовской и Оренбургской области.



Публикуем список победителей и призеров соревнований



Пляжный волейбол



Мужчины, женщины

Александр Быков, Артем Сарайкин;

Глеб Скрылев, Сергей Краснов;

Магомед Магомедов, Алексей Зорин.

Виктория Смольская, Елизавета Сюсюра;

Дарья Чудиновских, Дарья Павлова;

Екатерина Матыцына, Юлия Карханина.

Артем Сарайкин, Дарья Чудиновских;

Артем Жилин, Анастасия Мартюшева;

Максим Оборнев, Екатерина Оборнева.



Ветераны

Сергей Сизяков, Александр Суворов;

Юрий Балбуцкий, Роман Лешкович;

Вадим Лебедев, Андрей Симаков.

Наталья Хабибуллина, Мира Родионова;

Ирина Храмова, Галина Балбуцкая;

Лариса Метелкина, Екатерина Зенина.

Андрей Родионов, Мира Родионова;

Сергей Алимов, Наталья Шепченко;

Юрий Балбуцкий, Галина Балбуцкая.



Юниоры

Евгений Беглов, Илья Топчиев;

Арсений Козлов, Артем Жилин;

Юрий Захаров, Андрей Кашкаров.

Руфина Мавзютова, Елена Изаак;

Арина Айвазян, Полина Кутылина;

Карина Литвинова, Александра Дребнева.

Никита Пипец, Полина Кутылина;

Юрий Захаров, Ангелина Селеверстова;

Анатолий Неведров, Лидия Кривопалова.



Пляжный футбол



Мужчины

Рыбаки (Самара);

Луначарский (Ставропольский район);

Спарта (Курманаевка, Оренбургская область).



Женщины

Бузулукчанка-3 (Бузулук, Оренбургская область);

Светлетик (Самара);

Звездочки (Ивантеевка, Саратовская область).



Ветераны

Звезда (Ивантеевка, Саратовская область);

Луначарский (Ставропольский район);

Восход (Богатое).



Юниоры

Кристалл (Богатое);

Луч (Беловка, Богатовский район).

Фото: минспорта СО