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Мужская сборная Самарской области по фехтованию на рапире впервые выиграла чемпионат России

25 апреля 2022 14:54
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В решающем поединке самарцы встретились с представителями Башкирии.

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус прошел чемпионат России по фехтованию на рапирах. 

В личном турнире приняли участие трое фехтовальщиков, ранее выигрывавших "золото" чемпионата страны. Это Тимур Сафин из Башкортостана, побеждавший в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах, а также представители Самарской области, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Антон (чемпион 2019 года) и Кирилл (победитель турнира 2021 года) Бородачевы.

В полуфинале братья Бородачевы встретились между собой. С минимальным счетом – 15:14 победу одержал Кирилл. Его соперником в решающей встрече, как и в прошлом году, стал Тимур Сафин, которого он обыграл - 15:8, сохранив за собой титул чемпиона России. Бронза - у самарцев Антона Бородачева и Дмитрия Трофимова.

В командном турнире за победу сражались 18 дружин. Впервые в истории чемпионатов страны победителем соревнований стала сборная Самарской области (Бородачев Антон, Бородачев Кирилл, Соловьев Дмитрий, Трофимов Дмитрий). 

На пути к финалу сборная Самарского региона разгромила своих соперников: Нижегородскую (45:20), Московскую области (45:17) и Санкт-Петербург (45:19).

В решающем поединке самарцы встретились с представителями Башкирии. Уже в первом круге волжане лидировали со счетом – 15:11. Однако соперники не собиралась сдаваться и уже к восьмому бою добилась серьезного преимущества, опережая нашу команду на 8 очков.

На последний бой Кирилл Бородачев вышел против Тимура Сафина при счете - 34:40 в пользу башкирской команды. Кирилл нанес девять уколов подряд, добившись, казалось, решающего преимущества – 43:40 за 14 секунд до конца боя. Но этого времени хватило Сафину, чтобы нанести три укола и перевести встречу в овертайм – 43:43. Он длился всего две секунды. Первая же атака Бородачева принесла ему успех, а команде Самарской области – золотые медали (44:43). Бронза – у сборной Курской области.

«Поздравляю самарских спортсменов, тренеров и областную федерацию фехтования с заслуженными победами. Это результат многолетней и совместной работы, который не перестает удивлять фехтовальный мир, прославляя наш регион», - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. 

 

Фото:   правительство СО

 

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