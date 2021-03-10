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"Крылья Советов" в Томске обыграли "Томь" - 3:1

10 марта 2021 20:16
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Иван Сергеев, забивший в матче дубль, с 25 голами уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ.

На 32 минуте встречи одиннадцатиметровый удар реализовал Иван Сергеев – 0:1.

На 64 минуте матча "Томь" сравняла счет – после передачи Артема Симоняна к воротам, Мехди Зеффан выбивал мяч и попал в Ричлорда Эннина, от которого мяч влетел в ворота самарцев – 1:1.

На 76 минуте навес с фланга Антона Зиньковского замкнул Иван Сергеев, головой переправив мяч в сетку Евгения Конюхова – 1:2.

На последних секундах матча Егор Голенков убежал почти с центра поля и довел счет до – 1:3.

Иван Сергеев, забивший в матче дубль, с 25 голами уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ.

Следующий матч наша команда проведет в Самаре на стадионе "Металлург". В воскресенье, 14 марта, "Крылья Советов" принимают омский "Иртыш", начало встречи в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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