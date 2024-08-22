"Кросс нации"состоится  в Самарской области

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Всероссийский день бега "Кросс нации" в этом году состоится в субботу, 21 сентября, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Центральный старт в Самарской области пройдет на лыжной базе "Чайка". (0+)



В программе - бег на 1000 метров для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше, забеги на 4000, 6000, 8000 и 12000 метров, массовый старт на 2000 метров.



Регистрация на "Кросс нации" работает в тестовом режиме на портале Госуслуг (нужно перейти по ссылке: https://clck.ru/3CnGTb или воспользоваться поиском).



Комиссия по допуску участников будет работать с 16 сентября в "МТЛ Арене". В комиссию нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинский допуск.

Фото: минспорта СО