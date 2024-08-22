Я нашел ошибку
Главные новости:
 Регистрация на "Кросс нации" работает в тестовом режиме на портале Госуслуг .
"Кросс нации"состоится  в Самарской области
Юные хоккеисты и фигуристы занимаются на спортивных объектах ГАУ "СШОР №1" - ледовых катках и стадионе "Салют".
В Самарской области проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов из Курской области
Впервые километровый символ развернули в Самаре в 2019 году. Затем он хранился в музее Алабина.
Жители Отрадного растянули триколор длинной 1012 м на улице Первомайской
Горожане смогут посещать новую торговую точку по пятницам, субботам, воскресеньям с 08:00 до 18:00
23 августа в Самаре откроется муниципальная сельскохозяйственная ярмарка на улице Ленинской
Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.
Сегодня молодоженам и родителям новорожденных в ЗАГСах региона вручается частичка Российского триколора
На площади Славы, состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
В Самарской области отметят День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
Участок дороги протяженностью 9 км ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В Алексеевском районе завершают ремонт основной региональной трассы
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
1
EUR 101.95
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Кросс нации"состоится  в Самарской области

22 августа 2024 19:40
98
 Регистрация на "Кросс нации" работает в тестовом режиме на портале Госуслуг .

Всероссийский день бега "Кросс нации" в этом году состоится в субботу, 21 сентября, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Центральный старт в Самарской области пройдет на лыжной базе "Чайка". (0+)

 В программе - бег на 1000 метров для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше, забеги на 4000, 6000, 8000 и 12000 метров, массовый старт на 2000 метров.

 Регистрация на "Кросс нации" работает в тестовом режиме на портале Госуслуг (нужно перейти по ссылке: https://clck.ru/3CnGTb или воспользоваться поиском).

 Комиссия по допуску участников будет работать с 16 сентября в "МТЛ Арене". В комиссию нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинский допуск.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юные хоккеисты и фигуристы занимаются на спортивных объектах ГАУ "СШОР №1" - ледовых катках и стадионе "Салют".
22 августа 2024, 19:31
В Самарской области проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов из Курской области
Юные хоккеисты и фигуристы занимаются на спортивных объектах ГАУ "СШОР №1" - ледовых катках и стадионе "Салют". Спорт
103
Горожане смогут посещать новую торговую точку по пятницам, субботам, воскресеньям с 08:00 до 18:00
22 августа 2024, 18:27
23 августа в Самаре откроется муниципальная сельскохозяйственная ярмарка на улице Ленинской
Горожане смогут посещать новую торговую точку по пятницам, субботам, воскресеньям с 08:00 до 18:00 Общество
126
Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.
22 августа 2024, 18:18
Сегодня молодоженам и родителям новорожденных в ЗАГСах региона вручается частичка Российского триколора
Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны. Общество
150
В центре внимания
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
177
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
276
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
545
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
549
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
2204
Весь список