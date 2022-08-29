Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших

104

В Казани проходят соревнования по гребному спорту в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

В турнире принимают участие 320 гребцов из 19 регионов Российской Федерации. Программа спортивных соревнований включает в себя состязания на дистанции 2000 метров в 9 дисциплинах.

В соревнованиях одиночек у мужчин первое место занял представитель Самарской области Александр Вязовкин. Он преодолел дистанцию за 6 минут 56,92 секунды. На втором месте москвич Андрей Потапкин (07:02,46). На третьем — Артем Косов из Республики Татарстан (07:07,56).

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр.