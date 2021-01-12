"Это очень больно": знаменитую самарскую спортсменку с инвалидностью "выкинули" из состава сборной России

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Известная пловчиха из Самары, которая много лет побеждала на различных соревнованиях, в этом году не включена в основную команду страны. Девушка и члены ее семьи расстроены и возмущены: ведь она заняла первое место на всероссийских соревнованиях. А тренер и вовсе считает, что девушку "наказали" за ее несговорчивость, пишет sova.info.

Яна Костина родилась с тяжелой формой ДЦП. Маме Лидии пришлось бросить работу - все силы уходили на занятия дочкой.

- С рождения девочки я замечала, что она странно двигает ручками. Я стала задавать вопросы врачам. И когда малышке исполнилось пять месяцев, ей поставили ДЦП. Врачи сказали, что у нас "самая противная форма" - гиперкинетическая, - рассказывает Лидия Костина.

У девочки была серьезные нарушения речи и координации движений. В школу она не ходила, была на домашнем обучении. Передвигалась в инвалидном кресле.

- В 2006 году Яна закончила колледж. Она там училась программированию. После выпуска мы стали искать для Яны удаленную работу. Были и на ярмарке вакансий. Но ничего подобрать не смогли. Решили год передохнуть от учебы и работы. И я записала дочку на плаванье в бассейн ЦСК ВВС. Плавание дочке было показано для улучшения тонуса мышц, - рассказала Лидия Костина.

В ЦСК ВВС девушке разрешили заниматься бесплатно. В первые визиты она просто находилась в воде в нарукавниках. Но как-то раз к ней подошла женщина: стала давать советы о том, как двигаться, как расслаблять мышцы.

- Эта женщина оказалась тренером школьников. Я подумала, почему бы не попросить ее позаниматься с Яной за отдельную плату, - рассказывает Лидия.

Так будущая спортсменка научилась плавать. Если на суше она не могла нормально передвигаться, то ее движениям в воде завидовали другие.

- Все говорили, что Яна очень хорошо плавает. И мы решили узнать, какие нормативы у паралимпийцев, - вспоминает Лидия.

Мама девочки позвонила знакомой спортсменке с таким же заболеванием, как у ее дочери. Та посоветовала обратиться к одному из тренеров сборной.

- А он мне и говорит: "Ох уж эта Самара!". Все зову на соревнования пловцов, а они никак не едут. Давайте-ка занимайтесь и будем вас ждать на всероссийских соревнованиях! - рассказывает мама Яны.

Уже в 2009 году девушка поехала на всероссийские соревнования по плаванию среди лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Там она заняла первое место. Потом девушка вошла в состав сборной России. Ее тренером стал Николай Яськов.

- Яна всегда показывала очень хорошие результаты для спортсменов с ее заболеванием. Много лет подряд она занимала первые места на всероссийских соревнованиях и входила в состав сборной страны. В 2020 году она снова заняла первое место. Но в начале 2021 года мы посмотрели таблицу спортсменов - в сборную команду России по плаванию среди лиц с поражением ОДА на 2021 год Яну не выключили. Хотя включили туда спортсменок, с которыми соревновалась Яна и которые заняли другие места, - рассказывает тренер Николай Яськов.

Спортсменка, которой сейчас 35 лет, жутко расстроена. Для Яны это значит не только потерю результатов в спорте, но и утрату своего источника дохода.

- Когда она в составе сборной, ей положены выплаты. 25 тысяч в месяц составляет региональная выплата, если спортсмен состоит в основном составе сборной от региона, либо 15 тысяч - если в резерве. Еще, будучи в сборной, Яна состоит в центре спортивной подготовки и получает 21 тысячу в месяц. Но из центра ее исключат, если она не будет в основной команде страны. Кроме того, она могла защищать честь страны на различных соревнованиях. Приз за первое место достигает 40 тысяч рублей. Но сейчас Яна утратит и эту возможность, - объясняет Лидия.

Пока спортсменка грустит и снова думает, как ей найти работу. А тренер написал жалобу в паралимпийский комитет России. Сложность в том, что спортивная категория, к которой относится Яна, в паралимпийских играх не участвует. Но сборная страны с таким видом заболеваний есть и Яна в ней раньше состояла, объясняет тренер.

- Одно из обстоятельств - отсутствие прогресса результатов у данной спортсменки в последние пять лет. Так лучший результат Костиной на дистанции 50 м на спине был достигнут в 2017 году, а на дистанции 100 м на спине – в 2018 году, - указано в ответе старшего тренера паралимпийской сборной команды по плаванию Юрия Назаренко.



Впрочем, тренер Яны настаивает: на всех чемпионатах спортсмены соревнуются между собой, а не со своими личными рекордами.

- Попадание в число кандидатов в сборную команду России обязательно предполагает выполнение спортсменом соответствующего морального статуса. К сожалению, Костина допускает нарушения этого статуса. Так, она объявляет себя чемпионкой Паралимпийских игр, не являясь при этом даже участницей международных соревнований. Более того, позволяет оформление на своём жилом доме в Самаре информационной таблички, содержащей эту информацию, - указывает также в письме Юрий Назаренко.

Впрочем, и тут тренер Яны и мама только вздыхают: табличку установили в одном из микрорайонов Самары совсем не по инициативе спортсменки. Просто в Самаре девушкой очень гордятся.

Ситуацию прокомментировали в министерстве спорта региона:

- Яна Костина ежегодно становится победителем и призером чемпионата России, в прежние годы входила в сборную страны. На последнем чемпионате России она дважды стала победительницей, завоевала 2 серебряных награды. Но в состав сборной на 2021 год наша спортсменка включена не была. В понедельник мы направили письмо в адрес Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА для получения официальных разъяснений. Также обратились и к руководству Минспорта РФ, попросив разобраться в этой ситуации. Вопрос держим на контроле.

Фото: соцсети