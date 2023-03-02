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Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА

2 марта 2023 20:55
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Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В четверг, 2 марта, под председательством заместителя Министра обороны РФ   Николая Панкова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В январе Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2023 году 100-летия ЦСКА. Министерству обороны РФ было поручено создать оргкомитет, обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, а различным органам власти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий. Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На территории нашего региона базируется филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара). Самарский филиал ЦСКА представлен на территории Центрального военного округа в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, республиках Тыва и Хакасия и объединяет около 1,5 тысяч спортсменов разных возрастов. В командах и секциях филиала культивируются десятки олимпийских и военно-прикладных видов спорта. Самарский филиал достойно выполняет задачу по формированию спортивного резерва для сборных команд страны и Вооруженных Сил России, спортсмены филиала становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.

«Хотел бы поблагодарить руководителей филиалов ЦСКА, которые находятся в регионах России, и глав субъектов за их трепетное отношение к отечественному и армейскому спорту», — отметил Николай Панков в ходе заседания оргкомитета.

В рамках оргкомитета начальник ЦСКА Артем Громов выступил с докладом о концепции проведения 100-летия армейского клуба и планах основных мероприятий. Так, в рамках праздничных мероприятий в ряде субъектов страны будут проведены соревнования по различным видам спорта. Как запланировано, в июне в Самаре состоится открытое первенство ЦСКА по плаванию. «Важно провести юбилей ЦСКА на достойном уровне, чтобы праздник навсегда остался в памяти наших ветеранов, подрастающего поколения», — отметил начальник ЦСКА.

 

Фото:  cska.ru

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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