30 декабря в Самаре пройдет 53-я лыжная "Гонка памяти"

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В субботу, 30 декабря, на трассе самарской спортшколы "Чайка" в 53-й раз проведут соревнования по лыжным гонкам (0+), посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров региона.

Лыжники региона открыли сезон неделю назад на чемпионате и первенстве Самарской области в спринте свободным стилем. На пьедестал почета поднимались тольяттинцы Маргарита Буторина, Анастасия Щанкина, Салават Салимов, Александра Зайцева, Семен Потапов и Карина Павловская, сызранцы Елизавета Новацкая и Кира Кузнецова и другие.



Победители и призеры этих турниров тоже выйдут на старт "Гонки памяти". В этих соревнованиях примут участие юные (2004-2005 и 2007-2010 годов рождения) и взрослые лыжники. В программу войдут забеги свободным стилем на дистанциях 2,5 километра, 5, 10, 15 и 30 километров. Церемония открытия начнется в 10:30, пишет Сова.