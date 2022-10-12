Самарская область получила Гран-При главной аграрной выставки страны «Золотая осень - 2022»

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Самарская область получила высшую награду XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2022», которая прошла в выставочном комплексе «Патриот».



Самарский стенд, представленный в разделе «Регионы России», был посвящён достижениям регионального аграрного сектора, а также актуальным вопросам развития российского АПК: обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению, современному сельхозмашиностроению, новым технологиям в сфере сельскохозяйственного и пищевого производства.



В этом году аграрии региона вырастили небывалый урожай. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 3,4 млн тонн стал абсолютным рекордом за последние десятилетия.

«Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, является опорным краем державы. Сейчас - период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны, - говорит Глава региона Дмитрий Азаров. - Я уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле мы будем достигать год от года лучших результатов. И в Самарской области наша великая Родина будет уверена всегда. В том, что здесь оплот для защиты наших рубежей, что здесь растут настоящие патриоты, которые вновь с оружием в руках встают на защиту нашей Родины в борьбе с мировым злом».



Самарскую делегацию, в которую вошли представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей минеральных удобрений, науки и общественности возглавила заместитель председателя Правительства Наталья Катина. Члены делегации принимали активное участие не только в демонстрации успехов регионального АПК, но и мероприятиях обширной деловой программы, посвящённых мерам государственной поддержки агросектора, развитию малых форм хозяйствования и комплексному подходу к улучшению условий для жизни и работы на селе.



На стенде региона ООО «Пегас-Агро» и ООО «БСГ» представили гостям выставки макеты своих машин. ООО «Пегас-Агро» выпускает инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «ТУМАН», предназначенные для внесения минеральных и жидких удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки растений. ООО «БСГ» осуществляет производство широкозахватных самодвижущихся дождевальных машин радиального типа под маркой «Фрегат» и «Кубань».



Свою продукцию представили и предприятия пищевой индустрии: соковую продукцию Фирмы «Нектар», газированные напитки для души «Золотой хмель», вино под маркой Denisov Winery производства Группы компаний «Самарские овощи».



Отдельный стенд был посвящён продукции крупнейшего производителя минеральных удобрений в Самарской области - ПАО «КуйбышевАзот». С учётом задач по повышению объемов внесения минеральных удобрений продукция предприятия востребована не только на территории губернии, но и далеко за ее пределами.

В ходе работы выставки на региональном стенде было подписано два соглашения о сотрудничестве. Первое - между Правительством Самарской области и ФГБНУ «Федеральный научный центр «ВНИИ масличных культур имени В.С.Пустовойта» (г. Краснодар). Документ, подписанный заместителем председателя Правительства Натальей Катиной и директором ВНИИ Вячеславом Лукомцом, предполагает консолидацию усилий по импортозамещению семян масличных культур на отечественные сорта и гибриды, а также получение экологически безопасной продукции.



«Этой весной в составе делегации Самарской области мы посетили ВНИИМК им. В.С.Пустовойта и по итогам этой поездки приняли решение об организации на базе своего предприятия опытных делянок, – рассказывает Алексей Мокшин, директор ООО «Новопавловское». - Сейчас на них посеяны 12 гибридов подсолнечника. Уборка еще не началась, но ряд из этих гибридов уже можно оценить как перспективные для возделывания в агроклиматической зоне Самарской области. Благоприятные виды на урожай и у подсолнечника сорта «Казачий», разработанного институтом. Мы планируем и дальнейшее сотрудничество с ВНИИМК».



Второе соглашение направлено на обеспечение управления рисками в АПК. Такое соглашение о сотрудничестве подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин и президент Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» Корней Биждов. Оно позволит укрепить взаимодействие ведомства и сельхозпредприятий региона с НСА и откроет новые перспективы развития сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой. Агрострахование становится все более значимым инструментом господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. «Для нас это большая помощь! Ведь 50% страховой премии государство компенсирует напрямую страховщику», - поделился опытом Василий Димитриев, директор ООО «Злак».



В рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялось подведение итогов тематических конкурсов и вручение наград. Самарская область награждена 6 золотыми, 9 серебряными и 2 бронзовыми медалями, в том числе за активное участие в реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработку и внедрение в производство новых научных методик, консультационно-информационное сопровождения деятельности хозяйствующих субъектов.

Фото: департамент информационной политики СО