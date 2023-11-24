Производство зерна в Самарской области превысило среднемноголетние значения

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15 млн тонн зерновых и зернобобовых произведено самарскими аграриями за последние шесть лет. Среднегодовой объем производства увеличился за эти годы на 30% к предыдущему шестилетнему периоду. Только в этом году валовой сбор зерна в хозяйствах региона составил 2,6 млн тонн.

«В прошлом году был собран рекордный урожай – 3,66 млн тонн зерна при максимальной за всю историю нашего региона урожайности – более 32 центнеров с гектара. В нынешнем, несмотря на санкционные ограничения и сложные погодные условия, мы также с запасом обеспечили губернию хлебом», - подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров.

Такой урожай позволяет не только полностью покрыть потребность региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и наращивать экспортный потенциал. С начала года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предприятиями АПК региона было экспортировано 357,5 тыс. тонн продукции, в том числе зерновых 74,7 тыс. тонн и масличных и продуктов переработки 141,5 тыс. тонн. Благодаря удобному логистическому местоположению области и развитой транспортной инфраструктуре самарское зерно и маслосемена отгружают как по железной дороге, так и водным транспортном. Наиболее частые направления – Республика Беларусь, Иран, Казахстан, Узбекистан.

В общем объеме валового сбора преобладают озимые зерновые культуры – более 1,4 млн тонн. Только озимой пшеницы в этом году собрано свыше 1,3 млн тонн. Ее средняя урожайность в полтора раза выше чем у яровой. Высокая продуктивность озимых культур уже научно доказана, и потому в Самарской области уделяется особое внимание увеличению посевных площадей под ними. Под урожай 2024 года озимые посеяны на 523 тыс. га, что почти на 10% выше уровня прошлого года.

«Судя по погоде, можно рассчитывать на хороший урожай в следующем году. Зерно попало во влажную землю. Главное, чтобы зимовка прошла без проблем. А весной подкормим, и озимые пойдут в рост», – рассказал Олег Бредихин, механизатор КФХ Бугаева Алексеевского района.

Основными мерами государственной поддержки растениеводства остаются поддержка элитного семеноводства, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на производство и реализацию зерновых культур. В 2024 году планируется также активно использовать механизм авансирования по поддержке элитного семеноводства, закладке многолетних насаждений и уходу за ними. В следующем году на развитие отрасли растениеводства планируется направить порядка 1 млрд рублей.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области