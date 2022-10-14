Производство сельскохозяйственной продукции растет благодаря мерам господдержки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 по единому номеру «122».
За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей
Для проверки состояния студенческих общежитий в Самаре и губернии было проведено более 20 рейдов.
Качество жизни самарских студентов проверит «Молодая гвардия»
Члены фракции «Единая Россия» посетили недавно открывшийся пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Октябрьском районе Самары.
Депутаты областного парламента поздравили с рождением сына и передали подарки школьникам
По вопросам законности, прав человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в заседании комиссии Общественной палаты региона
Благодаря отделке лиственницей все выглядит натурально, в гармонии с окружающей средой.
В Ширяево закончилось благоустройство двух территорий: набережной и горы Поповой
Груз направляется с целью улучшения качества жизни многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пожилых граждан, а также для передачи в социальные учреждения.
17 октября ОП Самарской области отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Маммография – «золотой стандарт» диагностики рака молочной железы, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы.
36 новых маммографов позволяют онкологам региона эффективнее выявлять рак груди
По направлению «из города» общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с улицы Ново-Садовой на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии.
После открытия движения через путепровод в районе Ново-Садовой движение транспорта организуется по новой схеме
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производство сельскохозяйственной продукции растет благодаря мерам господдержки

14 октября 2022 14:52
136
Самарская область активно участвует в реализации государственных программ, дополняет федеральные меры поддержки региональными.

В четверг, 13 октября, в Самаре состоялось заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое провели председатель профильного Комитета верхней палаты парламента Алексей Майоров и первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, связанных с поддержкой сельхозпроизводителей.

Глава аграрного комитета Совфеда поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительство региона за возможность провести заседание на самарской земле и отметил, что Самарская губерния выбрана для проведения сессии не случайно.

«У Самарской области большой промышленный, технический потенциал, соответственно, здесь можно производить не только саму продукцию АПК, но и средства производства этой продукции: сельскохозяйственную технику, оборудование, средства защиты растений. Мы видим, что в Самарской области активно развивается высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Этот опыт мы будем учитывать и применять в других регионах», – подчеркнул Алексей Майоров.

В последние годы агропромышленный комплекс столкнулся с серьезными вызовами: это ковидные ограничения, а затем беспрецедентное санкционное давление. Но благодаря масштабным мерам господдержки агросектор не только выстоял, но и серьезно нарастил объемы производства.

«В текущем году ожидается рекордный урожай в 150 миллионов тонн зерна – абсолютный рекорд за советские и постсоветские годы хозяйствования», – озвучил предварительные итоги работы аграриев в текущем году заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев.

«Несмотря на санкционное давление, аграрный комплекс в последние годы показывает уверенный рост. Во многом это объясняется тем, что сельхозпроизводителям оказываются беспрецедентные меры поддержки. Агропром стал инвестиционно привлекательной отраслью, а современные аграрии обладают цифровыми и биотехнологиями, это позволяет достигать рекордных показателей», - отметил председатель Комиссии Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Государство ощутимо поддерживает сельхозпроизводителей по таким направлениям, как вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель, обновление парка сельскохозяйственной техники, активное использование минеральных удобрений и элитных семян, развитие мелиорации. Обширный пакет мер поддержки предоставляется также инвесторам, реализующим проекты в сфере АПК.

Самарская область активно участвует в реализации государственных программ, дополняет федеральные меры поддержки региональными. Это позволило буквально за последние пять лет на четверть обновить региональный машинно-тракторный парк, в 1,6 раза увеличить объемы внесения минеральных удобрений. Растет количество орощаемых площадей. Ведется системная работа по вовлечению земель в сельхозоборот. Результатом стал рекордный за последние 30 лет урожай. А валовый объем продукции сельского хозяйства в Самарской области в этом году прогнозируется на уровне 210 млрд рублей, что на 30% больше, чем уровень прошлого года.

«У нас в этом году ожидается рекордный урожай зерновых, зернобобовых, уже на сегодняшний день наши хозяйства намолотили более 3,4 миллиона тонн, и это еще не предел. При рекордном урожае несколько снизилась цена, это рыночные условия, но сегодня мы услышали о решении, которое будет принято на федеральном уровне, о зерновых интервенциях, которые позволят компенсировать аграриям до двух тысяч рублей за каждую тонну зерна. Это большое подспорье для сельхозтоваропроизводителей. Я знаю, что это решение было принято по инициативе и при содействии Комитета по АПК и хочу поблагодарить комитет и лично Алексея Петровича Майорова за то, что ему удалось добиться принятия этого решения», – сказал Виктор Кудряшов.

О том, как рачительно распорядиться рекордным урожаем, говорил и сенатор от Самарской области, член аграрного комитета Совета Федерации Андрей Кислов.

«Сегодня мы обсудили тему расширения программ мелиорации, развития систем хранения зерна. Думаю, что эти вопросы также найдут отражение в государственных программах, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей», – отметил Андрей Кислов.

На заседании обсудили и другие предложения по новым мерам поддержки. Дополнительные преференции получат компании, производящие оборудование для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Виктор Кудряшов поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области изучить новые меры поддержки: возможно, ими воспользуются самарские предприятия и организации.

Для нашего региона этот вопрос также особенно актуален: в Самарской области успешно развивается отрасль переработки и производства пищевой продукции.

«Мы серьезно занимаемся вопросами переработки сельхозпродукции: в настоящее время в самой активной стадии реализации находится проект создания крупнейшего предприятия по производству растительного масла с объемом инвестиций 16 млрд рублей, завод по производству сыра – 14 млрд рублей и многие другие производства. Это создает основу для формирования полного цикла сельхозпроизводства – начиная с выращивания первичного сырья и заканчивая выпуском готовой продукции, которую потребители увидят на прилавках магазинов», – подчеркнул Виктор Кудряшов.
Государство намерено также уделять особое внимание организациям, работающим в сфере селекции и семеноводства. К слову, в этом году региональный исследовательский центр Российской Академии Наук выиграл в федеральном конкурсе грант, который в совокупности со средствами областного бюджета и доходами от собственной хозрасчетной деятельности позволит самарским ученым-аграриям вывести 24 новых районированных сортов зерновых. Это обеспечит, при соблюдении технологий, прирост урожая еще на полмиллиона тонн зерна в год.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
496
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
816
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
395
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
670
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3508
Весь список