Общественный совет одобрил: В Самарской области господдержка и развитие сельского хозяйства будут продолжены

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В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в части расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.



Руководитель управления бюджетного планирования и финансового контроля Светлана Миргазимова доложила, что средства, предусмотренные в первом чтении областного бюджета, уже превышают уровень, который был на начало прошлого года. Большая часть запланированных расходов связана с реализацией мероприятий программы социально-экономического развития региона, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым и разработанной на основе обращений граждан.



Планируется, что в 2025 году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.



В совокупности на поддержку отраслей растениеводства и животноводства приходится почти 80% выделенных на данные цели средств.



В отрасли животноводства приоритетными направлениями являются поддержка собственного производства молока, племенного животноводства и мясного специализированного скотоводства.

Также будет продолжено обновление основных производственных фондов с господдержкой, предусмотрено увеличение финансирования на модернизацию и техническое оснащение отрасли животноводства, что позволит нарастить инвестиции сельхозтоваропроизводителей на покупку техники и оборудования.



В отрасли растениеводства по-прежнему приоритетом остается поддержка элитного семеноводства, производства зерновых культур, закладки и ухода за многолетними насаждениями, стимулирования производства картофеля и овощей, в том числе в личных подсобных хозяйствах населения. Сельхозстрахование также останется важной составляющей, помогая сохранить финансовую стабильность предприятий и производителей.



В следующем году будет введена новая мера государственной поддержки – возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений. Важное значение отведено развитию малых форм и кооперации, на поддержку которых планируется направить почти 172 миллиона рублей.



Кроме того, обсудили механизмы поддержки молодых специалистов. Председатель региональной общественной организации «Союз юристов Самарской области» Игорь Пухо задал вопрос о том, какие шаги предпринимаются для укрепления и сохранения кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.



«Проектом бюджета сохранены меры поддержки в виде ежемесячных и единовременных выплат молодым специалистам, возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, компенсации расходов по оплате целевого обучения. Кроме того, с 2025 года начнется реализация федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», добавятся новые виды финансовой поддержки», — разъяснила Лариса Илясова, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК.



Также участники обсудили вопросы модернизации и обновления сельскохозяйственной техники, развития отраслей животноводства и рыбоводства.



Ковнир Оксана, кандидат биологических наук и председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, продовольствию и охране окружающей среды, а также глава крестьянского фермерского хозяйства «Волжский осётр», отметила, что обсуждение бюджета прошло конструктивно. «Было задано достаточное количество вопросов, и особое внимание было обращено на меры поддержки сельхозпроизводителей, в частности на семейные фермы, что меня волнует. Действительно, финансирование в рамках субсидирования этого направления сохранено в полном объёме, что нас однозначно радует. Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, все сферы сельского хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами.», — подчеркнула участница обсуждения.



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