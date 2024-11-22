Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что в 2025 году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.
Общественный совет одобрил: В Самарской области господдержка и развитие сельского хозяйства будут продолжены
С 25 ноября регулярные пассажирские перевозки речным транспортом будут осуществляться только по маршруту Самара – Рождествено.
24 ноября в Самарской области завершается сезон навигации
Успей подать заявку.
С 4 по 8 декабря в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 
Выставка подготовлена Самарским университетом совместно с Архивом РАН, а также ведущими предприятиями АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов».
В Самаре открылась выставка «Развитие ракетостроения в России»
Яна Лантратова сообщила, что за два года по теме СВО принято 115 законов, исходя из общения с бойцами и их родными.
Губернатор Вячеслав Федорищев и депутат ГД Яна Лантратова встретились с участниками СВО и их родными
Отдельное внимание в расходных обязательствах департамента уделено работам по обеспечению требований информационной безопасности.
В департаменте информтехнологий и связи региона прошли публичные слушания ИТ-бюджета на 2025-2027 годы
Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным ограничениям, быть взаимовежливыми и соблюдать требования ПДД!
Госавтоинспекция СО информирует о временном ограничении движения транспорта
Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится все более распространенным.
Самарские операторы беспилотников обучаются по нацпроекту
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.68
0.46
EUR 106.08
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Общественный совет одобрил: В Самарской области господдержка и развитие сельского хозяйства будут продолжены

22 ноября 2024 17:55
64
Планируется, что в 2025 году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в части расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Руководитель управления бюджетного планирования и финансового контроля Светлана Миргазимова доложила, что средства, предусмотренные в первом чтении областного бюджета, уже превышают уровень, который был на начало прошлого года. Большая часть запланированных расходов связана с реализацией мероприятий программы социально-экономического развития региона, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым и разработанной на основе обращений граждан.

Планируется, что в 2025 году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено более 1,3 млрд рублей.

В совокупности на поддержку отраслей растениеводства и животноводства приходится почти 80% выделенных на данные цели средств.

В отрасли животноводства приоритетными направлениями являются поддержка собственного производства молока, племенного животноводства и мясного специализированного скотоводства.
Также будет продолжено обновление основных производственных фондов с господдержкой, предусмотрено увеличение финансирования на модернизацию и техническое оснащение отрасли животноводства, что позволит нарастить инвестиции сельхозтоваропроизводителей на покупку техники и оборудования.

В отрасли растениеводства по-прежнему приоритетом остается поддержка элитного семеноводства, производства зерновых культур, закладки и ухода за многолетними насаждениями, стимулирования производства картофеля и овощей, в том числе в личных подсобных хозяйствах населения. Сельхозстрахование также останется важной составляющей, помогая сохранить финансовую стабильность предприятий и производителей.

В следующем году будет введена новая мера государственной поддержки – возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений. Важное значение отведено развитию малых форм и кооперации, на поддержку которых планируется направить почти 172 миллиона рублей.

Кроме того, обсудили механизмы поддержки молодых специалистов. Председатель региональной общественной организации «Союз юристов Самарской области» Игорь Пухо задал вопрос о том, какие шаги предпринимаются для укрепления и сохранения кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.

«Проектом бюджета сохранены меры поддержки в виде ежемесячных и единовременных выплат молодым специалистам, возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, компенсации расходов по оплате целевого обучения. Кроме того, с 2025 года начнется реализация федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», добавятся новые виды финансовой поддержки», — разъяснила Лариса Илясова, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК.

Также участники обсудили вопросы модернизации и обновления сельскохозяйственной техники, развития отраслей животноводства и рыбоводства.

Ковнир Оксана, кандидат биологических наук и председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по экологии, продовольствию и охране окружающей среды, а также глава крестьянского фермерского хозяйства «Волжский осётр», отметила, что обсуждение бюджета прошло конструктивно. «Было задано достаточное количество вопросов, и особое внимание было обращено на меры поддержки сельхозпроизводителей, в частности на семейные фермы, что меня волнует. Действительно, финансирование в рамках субсидирования этого направления сохранено в полном объёме, что нас однозначно радует. Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, все сферы сельского хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами.», — подчеркнула участница обсуждения.
 

Фото - Агро-Информ 63

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024  14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
170
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
373
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024  12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
173
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024  11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
213
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
22 ноября 2024  09:52
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
215
Весь список