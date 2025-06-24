День поля в Самарской области: акцент на модернизацию и новые технологии в аграрном секторе

94

«День поля – 2025: динамика техники» собрал в селе Новопавловка Большеглушицкого района аграриев Самарской области, а также гостей из соседних регионов и Республики Казахстан. Гости ознакомились с новинками отрасли сельхозмашиностроения, мерами государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, узнали об использовании искусственного интеллекта в сфере АПК, поделились опытом и, конечно же, наладили деловые контакты.

Вопросы технической модернизации и переоснащения сельского хозяйства сегодня приобретают особую актуальность. В АПК активно начинают использовать цифровые технологии и беспилотные аппаратные системы. Сегодня аграрии понимают, что за этим будущее.

«Наша задача – находиться в тренде и изучать влияние этих технологий на агропромышленный комплекс, внедряя их в производство и повышая тем самым эффективность», – сказал в приветственном слове министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

На выставочной площадке, организованной в поле, свои агрегаты представили «Европейская агротехника», ТД «Подшипникмаш», ДТ «Сервис», «Самтрак», «Технотрейд», «Сельскохозяйственные машины», «Волгаглобалсервис», «АМ-техника», «Агросогласие», ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания», «ДельтаТехСервис», «Ротор-Лизинг», «РостЛайнПоволжье», «Сельмаш», «ТехноТрак», «Волгаагромаш».

Участники «Дня поля» увидели работу почвообрабатывающей техники, seялок, культиваторов, дронов и опрыскивателей, а также процесс внесения жидких комплексных удобрений.

«Мы предоставляем возможность увидеть современную, красивую технику в движении, чтобы агрономы и инженеры своими глазами смотрели, как она работает в поле», - пояснил руководитель компании «Территория БГ» Александр Грибеник.

О применении цифровых технологий в сельском хозяйстве говорили представители компании «Смарт Спейс Лаб». Например, сегодня с помощью искусственного интеллекта можно мониторить состояние посевов, прогнозировать урожайность, оптимизировать внесение удобрений и средств защиты растений, отслеживать здоровье животных, оптимизировать их кормление, а также прогнозировать продуктивность.

«Техника решает» – так говорят сами аграрии. От того, какие агрегаты работают на полях предприятий, во многом зависит конечный результат и экономика хозяйства. Поэтому сельхозтоваропроизводители продолжают обновлять парк техники.

С начала года самарские аграрии уже приобрели более 100 тракторов и почти 60 единиц зерноуборочной и кормоуборочной техники.

Помогают модернизировать машинно-тракторный парк меры государственной поддержки, включая федеральную программу «1432», лизинговый инструмент и субсидированные инвесткредиты. На эти цели в этом году аграриям уже направлено 308 млн рублей.

Так, например, по лизинговым программам можно возместить до 80% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. Благодаря решению правительства Самарской области и главы региона Вячеслава Федорищева, средства на возмещение предоставляются сельхозтоваропроизводителям из регионального бюджета.

Продолжилась деловая программа форума заседанием круглого стола. Здесь руководители компаний агробизнеса смогли в неформальной обстановке обсудить интересующие их вопросы с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым, в том числе законодательные инициативы.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области