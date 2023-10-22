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«Зенит» – «Крылья Советов»: составы команд

22 октября 2023 17:08
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«Зенит» – «Крылья Советов»: составы команд

Стали известны составы на матч 12-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов», который состоится сегодня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Наша команда сыграет в белых майках и гетрах, темно-синих шортах (вратарь в салатовых майке и гетрах, черных шортах), хозяева поля проведут матч в голубых майках и шортах, темно-синих гетрах (вратарь в черной форме).

С капитанской повязкой «Крылья Советов» на поле выведет Александр Солдатенков, капитан «Зенита» – Дуглас Сантос.

С первых минут на поле выйдет Дмитрий Иванисеня. В составе запасных впервые после травм: Иван Ломаев, Роман Ежов и Илья Гапонов.

Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба, Егор Ушаков восстанавливаются от повреждений.

Вместо ранее назначенного судьи AVAR Виталия Мешкова (Дмитров) на матче будет работать Валентин Мурашов (Москва).

«Зенит»: 16 Адамов, 3 Дуглас Сантос, 55 Родригао, 28 Алип, 25 Эракович, 5 Барриос, 8 Вендел, 11 Клаудиньо, 31 Мантуан, 33 Сергеев, 30 Кассьерра.

Запасные: 41 Кержаков, 1 Васютин, 15 Караваев, 2 Чистяков, 4 Круговой, 77 Роберт Ренан, 21 Ерохин, 19 Сутормин, 17 Мостовой, 18 Коваленко, 37 Ду Кейрос, 10 Изидор.

«Крылья Советов»: 81 Овсянников, 23 Бейл, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 15 Рассказов, 8 Витюгов, 21 Иванисеня, 14 Салтыков, 10 Гарре, 20 Рахманович.

Запасные: 1 Ломаев, 39 Фролов, 95 Гапонов, 31 Зотов, 44 Барач, 11 Ежов, 17 Карпицкий, 77 Писарский, 73 Шитов, 30 Соколов, 9 Хубулов.

Матч «Зенит» – «Крылья Советов» начнется в 17:30 и будет показан в прямом эфире «» (комментаторы Роман Трушечкин и Павел Богданов). Также за ходом поединка можно будет следить на «Радио Самара Максимум» (комментатор Андрей Миронов).

Фото ПКФ "Крылья Советов"

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