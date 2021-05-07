В субботу состоится прощальный матч Корниленко и награждение "Крыльев" 

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В субботу, 8 мая "Крылья Советов" сыграют последний домашний матч в этом сезоне. Наша команда встретится с "Краснодаром-2" на "Солидарность Арене". Игра начнется в 15:00.

Этот матч станет прощальным для Сергея Корниленко. Он выйдет на поле в качестве игрока в последний раз в своей карьере. По окончании матча на поле пройдет церемония награждения "Крыльев Советов" медалями и Кубком победителей ОЛИМП-ФНЛ сезона 2020/21.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".