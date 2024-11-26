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В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе

26 ноября 2024 22:01
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В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе

Российский футбольный союз считает поводом для обращения в правоохранительные органы факты коррупции в судейском корпусе, о которых заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом 26 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе РФС.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении.

Представители организации подчеркнули, что союз последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе.

Подтверждением этой позиции там назвали первое в истории России уголовное дело о договорных матчах, которое было инициировано РФС и привело в 2022 году к наказанию и отстранению ряда арбитров и футбольных функционеров.

Ранее в этот день Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что два месяца назад узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, подобная система действует несколько лет. Губернатор предложил отказаться финансировать указанную схему за счет средств налогоплательщиков.

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