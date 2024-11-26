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Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала

26 ноября 2024 17:10
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Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала

Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пишет 63.ру.

— Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов». Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за „Крылья“. У нас есть ещё один долг — это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, а на что. Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов.он мне рассказал. И выяснилось, что „Крылья Советов“ должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО,  — заявил глава региона. — Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет. Поэтому я свою часть пути проделал, и, ни с кем не согласовывал то, что я сейчас озвучу. Сразу хочу сказать, что это моя личная инициатива. Я провел аналитическую работу, и вот что увидел для себя. Уже как не новенький, я полгода занимаюсь профессиональным футболом вместе с вами. Первое: к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе: судя по всему, эта ситема работает последние годы, и мы все условно согласились, что круговая порука позволяет клубам и руководителям региона такие решения если не принимать, то согласовывать. При этом я не говорю, что это весь корпус или большая его часть, нет. Я говорю про отдельных, наверное, людей. Но мы все знаем, те, кто занимается профессионально футболом, о том, что их достаточно много в этой системе. Она связана не только и не столько с судейским корпусом, сколько со всеми нами.

По мнению Вячеслава Федорищева, представители клубов сами заинтересованы в этом.

— Я знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют некую квазикоррупционную составляющую в прибыли. А значит, клубы- это тоже активные участники процесса. При этом, еще раз напомню, речь идет о бюджете РФ, наших налогоплательщиков. А сейчас, судя по экономическим сводкам, у нас не самая лучшая ситуация. Более того, никому не нужно напоминать, что мы третий год проходим период СВО. В этой связи, я саналитической точки зрения и с точки зрения прогнозов посоветовался, провел небольшую работу с судейским корпусом РФС и очень благодарен людям, которые там работают, честным профессионалам. В частности, зарплаты судейского корпуса и тренеров, официальные, достигают 6-7 миллионов рублей в год. Этого достаточно, чтобы быть профессионалом и иметь возможность зарабатывать некоррупционным способом. Да, она несопоставима с гигантскими зарплатами профессиональных футболистов, вратарей, главных тренеров команд. Там цифры в десятки раз больше иногда. Это оправдано, наверное, их профессионализмом. Наверное, потому что я еще до конца в этом вопросе не разобрался. Но с точки зрения судейства, это полное безобразие. Причем я знаю, что была хорошая инициатива. Я тоже посмотрел на её применение. Она называлась fair play. Когда я говорю «наша», я очень четко отдаю себе отчет, кого я вовлекаю в это.

Вячеслав Федорищев считает, что сиутация требует глубокого и длительного решения.

— Я знаю, что эта система сложная и копилась годами, и что один в поле не воин. Если я один подниму этот флаг, то, наверное, далеко с ним не дойду. И пострадаю не я лично как губернатор, а пострдает целая команда, которая играет в Премьер-лиге. Легендарная команда, который мы очень гордимся. «Крылья Советов» на поле буду засуживать, как иногда бывало с командами, которые поднимали голос на это тему и не побеждали. Но я имею в виду, ещё раз, тех немногочисленных негодяем в этом корпусе, ни в коем случае не всю систему. Поэтому я очень четко отдаю себе отчет, что я сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система. Те партнеры индустриальные, госкомпании, банки, которые финансируют профессиональный футболи и прибыль, которая сейчас в банковской сфере копится, достаточно большая.

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