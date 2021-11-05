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ЦСКА на своем поле принимал молодежный состав "Крыльев Советов".
Молодежка "Крыльев" уступила ЦСКА - 1:4
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Молодежка "Крыльев" уступила ЦСКА - 1:4

5 ноября 2021 20:44
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ЦСКА на своем поле принимал молодежный состав "Крыльев Советов".

Завершился матч 15-го тура М-Лиги, в рамках которого ЦСКА на своем поле принимал молодежный состав "Крыльев Советов".

Армейцы быстро завладели территориальным преимуществом и уже на 5-й минуте забили, но гол был отменен из-за офсайда. Спустя несколько минут мяч вновь побывал в сетке, Михаил Гайнов из-за пределов штрафной послал мяч точно в нижний угол ворот, теперь у арбитра не было оснований для отмены – 1:0. На исходе получаса игры ЦСКА удвоил свое преимущество, Алексей Сухарев после борьбы был первым на подборе и забил в пустой угол – 2:0. С этим счетом команды ушли на перерыв.

Сразу же после возобновления игры армейцы довели счет до крупного, после подачи с углового выше всех в штрафной выпрыгнул Степан Евсютин – 3:0. "Крылья" имели желание исправить ситуацию, и на 58-й минуте Данила Романов отквитал один мяч, вернув команду в игру. Самарцы после этого завелись и имели шансы, чтобы сократить счет до минимума, но не хватило мастерства. В концовке армейцы забили еще раз – Гайнов оформил дубль.

Итоговый счет – 4:1. Подопечные Дмитрия Шукова потерпели первое поражение с 30 июля, беспроигрышная серия "Крыльев" составляла 11 матчей. Самарцы опускаются на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от армейцев на одно очко. Следующую игру "Крылья проведут в Самаре против "Спартака", который идет на третьем месте, сообщила песс-служба ФК "КС". 

 

Фото:    ФК "КС"

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