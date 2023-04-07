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Молодёжный состав «Крыльев Советов» провел очередной матч МФЛ против «Академии Кубань». Встреча проходила на стадионе «Металлург».

На 15-й минуте краснодарцы со штрафного открыли счет, Садыг Багиев выполнил подачу в штрафную и мяч пролетев всех, опустился в дальний угол ворот.

На 34-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал Александр Мкртычян.

Через несколько минут Сергей Макаров сократил отставание, забив красивым дальним ударом.

В начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален Станислав Политов, но это не помешало нашей команде продолжать атаковать и на 60-й минуте Кирилл Попов сравнял счет.

2:2 – результативная ничья в Самаре. Следующую игру подопечные Дмитрия Шукова проведут в гостях против «Химок». Матч состоится 14 апреля, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"