«Лето с футбольным мячом»: в  закрытии турнира примут участие лучшие дворовые команды губернии

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30 августа 2022 года на тренировочных базах стадиона «Солидарность Самара Арена» состоится церемония торжественного закрытия областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» 2022.

В рамках закрытия пройдут показательные выступления спортивных и творческих коллективов, автограф-сессия с игроками ПФК «Крылья советов», мастер-классы с ведущими тренерами ПФК «Крылья Советов» и дружеский матч капитанов команд с почетными гостями, торжественное награждение победителей.

В 2022 году турнир по традиции проходил все лето с 10 июня по 30 августа.

В 2022 году по традиции в первом этапе соревнований приняли участие команды со всех 37 муниципалитетов Самарской области.

Во втором этапе турнира состоялись 15 групповых и 6 зональных соревнований. Кроме этого игры прошли в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях Самарской области. Состоялись конкурсы, посвящённые футбольной тематике: конкурс рисунков, конкурс фотографий, конкурс футбольного фристайла. Торжественное награждение победителей также состоится на финале турнира.

Всего же в турнире, конкурсах, мастер-классах и специальных мероприятиях проекта в текущем году приняли участие более 32 500 человек.

В результате финалистами турнира в этом году стали 24 команды.

Напомним, проект «Лето с футбольным мячом» реализуется на территории Самарской области с 2009 года. В этом году турнир пройдет в 14-й раз. Всего за годы реализации проекта около полумиллиона мальчишек и девчонок приняли участие в турнире, а их педагоги, родители, тренеры в специальных мероприятиях проекта.

Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, популяризация футбола, организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время.

В рамках проекта проводятся Турнир по футболу среди дворовых команд. В соревнованиях принимают участие мальчишки и девчонки в двух возрастных категориях: (9–11 и 12–14 лет). Турнир проводится в три этапа. Вначале игры проводятся в городских округах и муниципальных районах области, затем проходят групповые и зональные соревнования, по результатам которых сильнейшие команды встречаются в финале.

Помимо основного турнира в проекте проводятся специальные мероприятия: дружеские матчи, мастер-классы, автограф-сессии с участием известных спортсменов, спортивные праздники и культурно-развлекательные события, конкурсы футбольного фристайла, болельщиков, творческие конкурсы фотографий, рисунков, социальных плакатов, региональный онлайн турнир по интерактивному футболу и интеллектуальные викторины на знание истории футбола, команды «Крылья Советов» и других профессиональный клубов России. Традиционно участники проекта получают сувенирную продукцию, памятные призы, эксклюзивные футболки с символикой проекта.

В 2009 году состоялись первые соревнования турнира на уровне района, далее города. С 2011 года проект приобрел региональный масштаб и теперь ежегодно в нем принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области.

С 2019 года проект «Лето с футбольным мячом» вышел на Всероссийский уровень и 73 региона России подключились к его реализации. На основе положения турнира было запущено новое направление реализации федерального проекта «Детский спорт», который возглавляет трехкратная олимпийская чемпионка, Депутат Государственной Думы Ирина Роднина, – «Дворовый футбол».

В разные годы финальные соревнования турнира посетили: заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Ирина Роднина, представители 32 международных информационных агентств, делегации из 27 регионов России, руководители стран ближнего зарубежья, послы Чемпионата мира по футболу, олимпийские чемпионы Николь Родомакина, Тагир Хайбулаев, российские футболисты Евгений Савин, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Антон Зиньковский, игроки и тренеры Российского футбольного Союза, включая советника Президента ФК «Динамо», директора РФС по региональной политике и международным отношениям, офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом Алексея Смертина.

Реализация проекта тесно пересекается с целями и задачами национальных проектов и положительно сказывается на развитие спортивной инфраструктуры региона: осуществляется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей, благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки, появляются дворовые тренеры.

В этом году турнир прошел традиционно в 3 этапа:

I этап: с 10 июня по 11 июля – соревнования в городских округах и муниципальных районах Самарской области (участвуют команды пришкольных и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов и муниципальных районов Самарской области);

II этап: с 12 июля по 15 августа 2022 года – групповые и зональные соревнования;

III этап – финальные соревнования 30 августа на стадионе «Солидарность Арена».

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