«Крылья» вышли из отпуска: команда в Москве проходит обязательное медобследование

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Сегодня футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве для прохождения обязательного медицинского обследования. После него наша команда отправится в Казань, где с 18 по 30 июня проведет учебно-тренировочный сбор.

В Казани «Крылья» проведут два товарищеских матча. 28 июня наша команда сыграет против «Рубина», а 30 июня – с тольяттинским «Акроном».

На первый сбор отправятся футболисты, которые выступали за команду в прошлом сезоне, 5 игроков, которые вернулись в нашу команду из аренд, 2 игрока молодежного состава, а также 2 футболиста на просмотре – голкипер Даниил Веселов из «Чертаново» и Артур Арустамян из липецкого «Металлурга».

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Яворский, Даниил Веселов.

Защитники: Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Ян Гудков, Алексей Никитенков, Леонид Герчиков, Владислав Тепляков.

Полузащитники: Артем Соколов, Александр Коваленко, Денис Якуба, Максим Витюгов, Антон Зиньковский, Роман Ежов, Сергей Пиняев, Данил Липовой, Дмитрий Великородный, Дмитрий Иванисеня, Артур Арустамян.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков, Егор Тоцкий.

У Сергея Божина, Данилы Смирнова и Максима Канунникова закончились контракты с нашей командой. ПФК «Крылья Советов» благодарит их выступление в нашем клубе, а также желают успехов в дальнейшей карьере.

У Ивана Игнатьева и Максима Глушенкова завершились арендные соглашения с клубом. Они вернулись в свои команды, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"