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«Крылья Советов» арендовали защитника «Динамо» Ивана Лепского

9 июля 2025 19:26
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«Крылья Советов» арендовали защитника «Динамо» Ивана Лепского

Защитник Иван Лепский продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб и «Динамо» достигли соглашения об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.

Иван – воспитанник академии «Динамо». С 2022 года он выступал за «Динамо-2», с которым стал победителем группы 2 «Дивизиона Б» Второй лиги.

В сентябре 2023 года Лепский дебютировал в Российской Премьер-Лиге и с тех пор провёл 10 матчей за основную команду «Динамо», отметившись голом и результативной передачей. В активе 20-летнего защитника также один гол в трёх встречах за молодёжную сборную России.

Вторую часть сезона 2024/25 Иван провёл в аренде в саратовском «Соколе», где сыграл 12 матчей в Первой лиге.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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