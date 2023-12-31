Житель Самарской области без прав выпил, сел за руль и попал в ДТП

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Рано утром на одной из трасс в Самарской области сотрудники ДПС работали на месте ДТП: столкнулись два легковых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Полицейские установили, что транспортные средства получили механические повреждения, за медицинской помощью участники аварии не обращались.

Поведение одного из водителей во время административной процедуры не соответствовало обстановке: он заметно нервничал, был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого 36-летнего мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный ранее признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Со слов водителя, соответствующих выводов он не сделал, оплатил штраф, а в день задержания, зная, что это запрещено, выпил коньяк и поехал по своим делам. В пути следования нарушил требования п.10.1 ПДД РФ и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовное дело, отделом дознания ОМВД России по Волжскому району расследовано и направлено в суд.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года. Автомобиль нарушителя приговором безвозмездно обращен в собственность государства.

Приговор вступил в законную силу.