За прошедшие выходные в Самаре спасатели ликвидировали 3 пожара повышенной сложности

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Всего за прошедшие выходные дни зарегистрировано 37 пожаров. Погибших и пострадавших не допущено.

Из наиболее значимых отмечается:

Пожар по повышенному рангу вызова 26 августа в Кировском районе Самары, где горели мусор и неэксплуатируемое строение на площади 500 кв.м. на ул. Арзамасская, 1. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но слаженными действиями пожарных, угроза была снята. Для тушения пожара от МЧС России привлекались 21 единица техники и 68 человек.

Пожар по повышенному рангу вызова в Кировском районе Самары, на ул. Транзитной, 13, где горел частный дом. Площадь пожара составила 80 кв.м. На месте вызова было задействовано 9 единиц техники и 37 человек.

Также 28 августа произошел пожар на ул. Лесная в дачном массиве «Студеный овраг» Кировского района. Горела частная баня. На тушение пожара было задействовано 7 ед. техники и 29 человека личного состава.

Причины пожаров устанавливаются органами дознания.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что в результате понижения температур в ближайшие дни, в особенности ночью, возрастает вероятность возникновения пожаров от обогревательных приборов. Температура воздуха в ночное время может понижаться до 5 градусов, многие жители могут воспользоваться электрообогревателями, что при небезопасной эксплуатации может привезти к печальным последствиям.

Если вы обогреваете помещение при помощи электронагревательного прибора, помните, что это необходимо делать только под строгим контролем. Не оставляйте обогревательные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей.

При эксплуатации электрооборудования не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов. Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы. Уходя из дома, их следует обязательно выключать.

Помните - ваша безопасность зависит только от вас. В случае пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО