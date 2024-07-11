В Сызрани в водоеме карьера около ТЦ «Мираж» утонул мужчина

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Вечером 11 июля водолазы поисково-спасательного отряда Сызрани проводили поиски утонувшего мужчины в водоеме карьера около ТЦ «Мираж».

Он отдыхал в компании друзей. В какой-то момент во время купания он пропал с поверхности воды. Тогда очевидцы обратились за помощью к спасателям.

В 18.00 водолазы приступили к поискам. Илистый грунт затруднял передвижение водолаза по дну, мутная вода не позволяла использовать подводные осветительные приборы — водолазу приходилось работать при нулевой видимости.

В 19.30 утонувшего подняли на поверхность и доставили до береговой линии. В поисковых работах были задействованы три водолаза и три комплекта водолазного снаряжения, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО