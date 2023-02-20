Власти Сочи развернули оперштаб в Красной Поляне, где сошла лавина

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Оперативный городской штаб был развёрнут в Красной Поляне, где с гор сошла снежная лавина, доступ на место ЧП жителям и туристам сейчас запрещен, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, передает РИА Новости.

По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал.

По информации сочинской мэрии, после осмотра места происшествия, было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода на высоте 1170 метров.

"На месте развернули городской оперативный штаб, работают бригады Водоканала, Горгаза, МЧС, администрации города и района. Специалисты уже приступили к работам на повреждённом участке от снега с соблюдением необходимых мер безопасности. Доступ для жителей и туристов туда ограничили", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что сейчас на месте специалисты оценивают ущерб, нанесённый в результате схода лавины. Мэр добавил, что отелям, которые были отключены от водоснабжения, запаса воды хватит минимум на сутки. "Сделаем все необходимое, чтобы наши жители и гости горного кластера как можно мягче ощутили вынужденные временные неудобства. Будем работать, сколько потребуется", - заключил Копайгородский.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды.

Фото: pxhere.com