Вечером 28 июля в Самаре на улице Тухачевского произошел пожар, в котором погиб человек

Вечером 28 июля в Железнодорожном районе Самары в девятиэтажном жилом доме на улице Тухачевского, 22 произошёл пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже и быстро перекинулся на седьмой. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Сообщение поступило дежурному МЧС в 20:18. В 22:06 возгорание локализовали. В тушении участвовали 52 человека и 17 единиц техники.

В результате пожара погиб мужчина — он выпрыгнул из окна шестого этажа и разбился насмерть. Его личность устанавливают полицейские, пишет Самара-АиФ.

Фото облпрокуратура