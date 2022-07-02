В Жигулевском море в трех километрах от берега ял с 13 пассажирами на борту попал в сложные погодные условия

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2 июля в Ставропольском районе на Волге, напротив лодочной станции Ладья в Тольятти, ял с 13 пассажирами на борту попал в сложные погодные условия.

"Непогода застала маломерное судно в трех километрах от берега. Высокая волна и сильный ветер лишили легкое судно управляемости. Сигнал о бедствии с маломерного судна поступил на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда города Тольятти в 16.00. Для поиска и эвакуации терпящих бедствие вышел спасательный катер и патрульный катер Центра ГИМС МЧС России по Самарской области. В 17.25 терпящее бедствие маломерное судно и пассажиры были доставлены до берега. Медицинская помощь не потребовалась", сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО