В Жигулевске мужчина сел пьяным за руль, будучи лишенным водительских прав 

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Инспекторы ДПС Жигулевска на автодороге М-5-Яблоневый овраг остановили автомобиль «ЛАДА 219110» для проверки документов. За рулём транспортного средства находился 60-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав за аналогичное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД С