В Воронеже выписали из больницы мужчину, выжившего после падения с 19-го этажа на машину

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Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение мужчину, упавшего с 19-го этажа на автомобиль в Воронеже и практически не получившего травм, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Видео с упавшим мужчиной появилось вечером 3 апреля в местных телеграм-каналах. На кадрах видно, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встает на ноги и, сопровождаемый спасателями, идет, по всей видимости, к машине скорой помощи.

В экстренных службах города РИА Новости рассказали, что упавшего с 19-го этажа на машину мужчину 1982 года рождения доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Как рассказал РИА Новости главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 Воронежа, упавший на иномарку мужчина практически не получил травм.

"По информации БСМП №1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления", - сообщил представитель департамента.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области по факту произошедшего проводит проверку. По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после его ссоры с девушкой. Хозяин иномарки, на которую упал мужчина, написал заявление в полицию.

Фото: ru.freepik.com