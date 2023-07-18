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В ТЦ Тольятти ребенок упал с эскалатора

18 июля 2023 13:56
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В ТЦ Тольятти ребенок упал с эскалатора

Пострадавшего увезли в больницу.

По предварительным данным, 17 июля 2023 года в одном из торговых центров города Тольятти ребёнок упал с эскалатора, в результате чего получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК.

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